Стена рухнула в детском саду Обнинска: пострадали трое детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 11 0

На место происшествия выехал глава города.

В Обнинске обрушилась стена в детском саду детали

Фото: MAX/Стефан Перевалов Глава Обнинска/stefan_perevalov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обнинске три ребенка пострадали при обрушении стены в детсаду

Три ребенка пострадали при обрушении стены на территории детского сада «Дюймовочка» в Обнинске Калужской области. Об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.

По словам мэра, инцидент произошел на веранде дошкольного учреждения. После сообщения об обрушении он выехал на место происшествия.

«В детском садике „Дюймовочка“ обвалилась стена на веранде. Срочно выехал на место. Трое детей получили небольшие травмы: ссадины и ушибы. Все дети под наблюдением врачей», — написал Перевалов. Глава города отметил, что пострадавшие дети находятся под контролем медицинских специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кушнаренковской гимназии в Башкирии девятиклассник ранил одноклассника ножом во время конфликта. Инцидент произошел на уроке. По предварительным данным, причиной нападения стал личный спор между школьниками.

Пострадавшего ученика доставили в Центральную районную больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работают следователи. В образовательное учреждение также направили Антикризисную бригаду Министерства просвещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:46
«Это же всем носам нос!» — Александр Морозов ответил на советы сделать пластику
13:41
Стена рухнула в детском саду Обнинска: пострадали трое детей
13:34
«Надо видеть будущее»: психолог рассказала, как не впасть в хандру осенью
13:26
Умер режиссер и сценарист фильма «Сирано де Бержерак» Жан-Поль Раппено
13:22
«Я у Кати живу»: SHAMAN рассказал о жилищном вопросе после свадьбы
13:12
«Человеческая фасолинка»: сын Джона Леннона впервые стал отцом

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
«Вмешаться? Наблюдать?» — Звезды на красной дорожке сериала «Трудно быть Богом»
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео