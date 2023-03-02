«Жестоко»: принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на выселение из королевской резиденции

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Коттедж Фрогмор был свадебным подарком покойной королевы Елизаветы II своему внуку. Почему Карл III лишил сына дорогого презента?

«Жестоко»: принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на выселение из королевской резиденции

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Резкое выселение принца Гарри и Меган Маркл из их коттеджа Фрогморк в Великобритании на несколько дней привело их в ступор, однако сегодня они прервали свое молчание. По словам их друга и биографа Омида Скоби, принц и герцогиня считает данный поступок очень жестоким. Об этом пишет издание The Sun.

По его мнению, супругов слишком резко выселяют, но у них по праву есть время решить эти вопросы до лета.

«Это кажется каким-то жестоким наказанием. Будто королевская семья пытается навсегда вычеркнуть их из своей жизни», — говорит Скоби.

Известно, что на данный момент принц и герцогиня решают вопрос о вывозе вещей из своего британского коттеджа в их нынешний дом в Монтесито, штат Калифорния.

Король Карл III попросил своего младшего сына и его жену освободить коттедж во Фрогморе, который считался резиденцией пары. Основанием для этого послужила публикация скандальной книги герцога Сассекского «Запасной».

Вскоре представители Букингемского дворца обратились к младшему брату Карла III — принца Эндрю, который ранее был обвинен в изнасиловании и утратил ряд своих титулов и покои в Букингемском дворце. Ключи от коттеджа были отданы ему, но пока он не спешит туда перебираться.

Коттедж Фрогмор в Виндзоре — свадебный подарок для супругов от Елизаветы II. Таким образом она решила поздравить принца Гарри и Меган Маркл с заключением брака.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл дома в Британии.

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