«Жестоко»: принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на выселение из королевской резиденции
Коттедж Фрогмор был свадебным подарком покойной королевы Елизаветы II своему внуку. Почему Карл III лишил сына дорогого презента?
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
Резкое выселение принца Гарри и Меган Маркл из их коттеджа Фрогморк в Великобритании на несколько дней привело их в ступор, однако сегодня они прервали свое молчание. По словам их друга и биографа Омида Скоби, принц и герцогиня считает данный поступок очень жестоким. Об этом пишет издание The Sun.
По его мнению, супругов слишком резко выселяют, но у них по праву есть время решить эти вопросы до лета.
«Это кажется каким-то жестоким наказанием. Будто королевская семья пытается навсегда вычеркнуть их из своей жизни», — говорит Скоби.
Известно, что на данный момент принц и герцогиня решают вопрос о вывозе вещей из своего британского коттеджа в их нынешний дом в Монтесито, штат Калифорния.
Король Карл III попросил своего младшего сына и его жену освободить коттедж во Фрогморе, который считался резиденцией пары. Основанием для этого послужила публикация скандальной книги герцога Сассекского «Запасной».
Вскоре представители Букингемского дворца обратились к младшему брату Карла III — принца Эндрю, который ранее был обвинен в изнасиловании и утратил ряд своих титулов и покои в Букингемском дворце. Ключи от коттеджа были отданы ему, но пока он не спешит туда перебираться.
Коттедж Фрогмор в Виндзоре — свадебный подарок для супругов от Елизаветы II. Таким образом она решила поздравить принца Гарри и Меган Маркл с заключением брака.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл дома в Британии.
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