Нужно больше солнца: как ультрафиолет снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

Терапевт Абрарова: за счет солнца люди болеют меньше весной и летом

Нужно больше солнца: как ультрафиолет снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Грипп в городе обычно продолжается примерно восемь недель.

Солнце снижает заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом порталу URA.RU рассказала терапевт Диляра Абрарова.

«Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19», — пояснила врач.

Она добавила, что все дело обстоит в уровне ультрафиолетового излучения, который влияет на продолжительность сезонности. Из этого следует, что весной и летом заболеваемость снижена. Грипп в городе обычно продолжается примерно восемь недель. Причем текущий сезон не отличается от других, если не учитывать пандемию. Это связано с тем, что на фоне коронавируса другие его «братья» отступили. Избежать болезней помогла и активная самоизоляция людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли человек «подхватить» сразу три вируса.

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