Может ли человек «подхватить» сразу три вируса

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Иммунолог Крючков заявил о вероятности заражения сразу тремя инфекциями у населения РФ

Может ли человек «подхватить» сразу три вируса

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Заразиться возможно от нескольких источников одновременно. Для кого это опаснее всего?

Учитывая нынешний скачок заболеваемости COVID-19 и гриппа в России, люди способны заболеть одновременно тремя инфекциями. Об этом сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с изданием URA.RU. По его словам, коронавирус и грипп не станут конкурировать при высокой заболеваемости двух инфекций, оба вируса будут только заражать.

«Возможно, что увеличится процент людей, которые будут заражены несколькими инфекциями. Я не имею в виду только грипп и ковид. Это может быть грипп плюс аденовирусная инфекция, ковид и еще что-то. В некоторых случаях даже может быть три инфекции за раз», — сказал врач отметив, что общее состояние будет определяться тяжестью более серьезной болезни в организме.

Специалист обратил внимание не то, что заболевания могут передаваться к потенциальному пациенту сразу от нескольких источников заражения. Например, если у одного приятеля грипп, а у второго — коронавирус, то встретившись с ними обоими третий возможно заразится и тем, и другим.

«Для узкой прослойки людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и очень пожилых такая микст-инфекция может осложнить состояние. Для них сказывается воздействие двух разных инфекций на организм, но у большинства людей какой-то разницы мы не видим», — предупредил Крючков.

Ранее 5-tv.ru сообщал три главных ошибки при лечении гриппа и ОРВИ.

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