Особая инфекция: вирусолог рассказал о смертельной опасности лихорадки Марбурга

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 361

Вирусолог Крючков: у лихорадки Марбург высокая смертность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Летальность при заражении инфекцией составляет более 50%.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. По информации Всемирной организации здравоохранения, этот вирус является одним из наиболее опасных в мире. Комментарий насчет эпидемиологической обстановки дал врач-иммунолог, вирусолог Николай Крючков, который ответил на вопросы, чем страшен новый вирус и опасен ли он для россиян.

Врач отметил, что этот вирус совсем не новый, заболевания уже были. Однако в Африке зафиксирована самая большая вспышка из тех, что были.

Вирусолог считает, что это очень опасное заболевание, которые вызывает нарушение в структуре крови и массивные кровотечения из самых разных отверстий. А также впоследствии и внутреннее кровоизлияния в органы. Опять же не у всех, но у довольно-таки заметного процента людей, которые им заразились.

«У людей, которые заразились заболевание протекает с довольно высокой смертностью, то есть летальность выше 50% по вспышкам. Это особо опасная инфекция», — отмечает Крючков.

Есть ареалы распространения инфекции. В частности Африка и ее центральные районы являются основными по этому заболеванию. Как кстати и по другим геморрагическим лихорадкам. Например таким, как Эбола.

Уже были сделаны анализы образцов, которые подтвердили Марбург. Один из 16 оказался положительным, а больше 20 случаев остались с подозрением.

Врач отметил, что это потенциально очень крупная вспышка и врачи отмечают, что ареалы распространения инфекции, в том числе геморрагических лихорадок не только Марбург, но и Эбола, Конго-Крымская расширяются. Под вспышками оказываются те территории, для которых ранее такие болезни были нехарактерны.

В такой момент эпидемиологи боятся, что высокая заболеваемость вируса получит дополнительную возможность мутации и инфекция изменится и получит больше заразности. И соответственно резко распространится между странами. И уже в течение недели, этот вирус будет во всех крупных городах. То есть здесь вопрос — произойдет ли здесь растекание инфекции, поэтому активно сдерживает на местах. По Марбургу еще не говорят, что есть эпидемия.

Симптоматика вируса — это высокая температура, сильное недомогание и симптомы нарушения свертывания крови и кровотечений. Впоследствии это синяки и кровоизлияние из всех отверстий, в том числе и во внутренние органы.

«Органы перестают нормально функционировать: возникают инфекции, шок и человек умирает от потери крови или приступов», — говорит врач-иммунолог.

По выявленным случаем Марбург уже может быть отмечен, как самая смертоносная лихорадка. У нее есть инкубационный период: от двух до 21-го дня.

Врач заключает, что на сегодняшний день, вирус может приобрести некоторые черты, которые могут помочь ему быстро распространяться, поэтому нужно более тщательно следить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию.

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