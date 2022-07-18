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Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 36

Вакцины для предупреждения заражения вирусом пока не существует.

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Риск завоза в Россию лихорадки Марбург и широкого распространения инфекции крайне низок. Подобное заявление сделали представители Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на данный момент на территории государства не зарегистрирован ни один случай заражения вирусом.

«В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков», — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, лихорадка Марбург относится к группе опасных, легко передаваемых геморрагических инфекций. Она может представлять серьезную эпидемиологическую угрозу. Известно, что вирус передается людям от плодовых летучих мышей. Заболевание начинается с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. Летальность при прошлых вспышках варьировалась от 24% до 88% в зависимости от штамма.

На данный момент не существует одобренных вакцин или противовирусных препаратов для лечения недуга. В текущее время осуществляется оценка ряда потенциальных лекарств, включая препараты крови, иммунную терапию и медикаментозную терапию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в одной из африканских стран выявили два случая заражения смертоносным Марбургским вирусом.

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