Умерла Линда Касабиан, член банды Чарльза Мэнсона и героиня фильма Тарантино

В США на 74-м году жизни ушла из жизни член секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона Линда Касабиан. Об этом сообщает KP.RU.

Женщина присутствовала при страшном убийстве, которое легло в основу фильма Квентина Тарантина «Однажды… в Голливуде». Ее сыграла актриса Майя Хоук.

Также Линда была единственным человеком в банде, кто избежал наказания, так как стала свидетелем по делу. Более того, предположительно, во время суда она была беременна от самого Мэнсона. Она родила мальчика уже в заключении, где давала показания против шайки.

После всех страшных событий, женщина предпочла вести закрытый образ жизни, родила еще детей и работала няней. В какой-то момент Касабиан решила рассказать некоторые аспекты истории писательнице Джоан Дидион и телеведущему Ларри Кингу. В своих последних интервью Линда призналась, что жизнь ее наказала сполна, а все годы после страшных событий она идет по пути исцеления.

Также она добавила, что если бы в ее молодости не было столько наркотиков и алкоголя, то, возможно, всего этого бы не произошло.

«Моя жизнь была пустой тратой времени», — заявила Касабиан.

Напомним, нашумевшее убийство в Беверли-Хиллз произошло 9 августа 1969 года. Линда Касабин и еще несколько членов секты Чарльза Мэнсона убили жену знаменитого режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт, которая находилась на последней неделе беременности. Также банда расправилась со стилистом Джеем Сэбрингом, писателем Войцехом Франковски и его девушкой, наследницей кофейной империи Эбигейл Фолджер.

После этого Линда Касабиан также присутствовала во время убийства владельца сети небольших магазинов — Лено и Розмари Ла-Бьянка.

Раскрыть преступления секты не могли очень долго, однако, когда их арестовали, показания против Мэнсона согласилась давать только Касабиан, добровольно, но в обмен на собственную свободу. В итоге суд над ними длился целый год, а само дело стало самым громким за всю историю Америки.

Чарльз Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году в возрасте 83 лет.

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