МИД РФ обеспокоен из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине

МИД России обеспокоен сообщениями СМИ о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов для Украины. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, все это вызывает у них самую глубокую озабоченность.

«Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений», — сказала Захарова.

Чтобы была хоть какая-то реакция по существу необходимо опираться на факты, считает дипломат.

До этого в СМИ появилась кадры того, как якобы на складе в Братиславе (Словакия) несколько тысяч 122-миллиметровых ракет М-21 для РЗСО «Град», возможно, сербской оборонной госкомпании Kruik. Тогда также появилась информация о том, что боеприпасы должны поставить на Украину.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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