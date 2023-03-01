«Принесли бумагу и никого не спрашивали»: Вучич заявил о жестком давлении Запада

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Президент Сербии рассказал, кто и почему продолжает терроризировать его страну.

«Принесли бумагу и никого не спрашивали»: Вучич заявил о жестком давлении Запада

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Белград столкнулся с шантажом со стороны Евросоюза. Об этом в специальном обращении к нации по итогам переговоров в Брюсселе рассказал президент Сербии. Александр Вучич заявил, что его буквально заставляли подписать европейский план для Косово, а в случае отказа — угрожали Сербии международной изоляцией и отзывом инвестиций.

«Принесли бумагу и никого не спрашивали. Возможности для переговоров не было вообще. Они сказали либо соглашайтесь, либо уходите», — отметил глава Сербии.

Александр Вучич добавил, что в понедельник в Брюсселе стороны не договорились ни до чего, кроме намерения продолжить дискуссию. И сообщил, что Сербия может согласиться с частью пунктов франко-немецкого плана по Косову. Но некоторые другие точно не будут поддержаны Белградом — в частности, признание независимости Косова и вступление края в ООН. Также президент иностранного государства поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за поддержку своей страны на международной арене.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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