«Не люби разведенного с детьми»: беременная Брутян подверглась жесткой критике

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Поклонники Муцениеце раскритиковали беременную Брутян

«Не люби разведенного с детьми»: беременная Брутян подверглась жесткой критике

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

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Супруга Павла Прилучного буквально порхает от нового статуса и скорого материнства. Осадить ее решили поклонники экс-жены актера Агаты Муцениеце.

Возлюбленная актера Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая вскоре впервые станет мамой, подверглась критике со стороны фанатов его экс-жены Агаты Муцениеце. По мнению поклонников, новая супруга в последнее время стала все выставлять на публику, чтобы позлить бывшую мужа.

Как только появились слухи о романе Прилучного и Брутян в прошлом году, никто из них не считал нужным объясниться перед публикой. Оба лишь интриговали. Спустя время все же стали показывать совместные снимки и признаваться друг другу в любви. Сыграли свадьбу. Позже поползли слухи о беременности Брутян. Но девушка хранила молчание. Лишь недавно в свой день рождения призналась. Кроме того, буквально каждый день она делится с публикой царящей в ее семье идиллией. Так, в одной из последних публикаций она сообщила, что проводила Прилучного на работу и в ближайшее время будет ловить лучи солнца с собакой Теффи.

«Не учла Зепюр одну вещь — не люби женатого, разведенного с детьми. Счастья там нет. Видно, что она в нем просто без памяти утонула, он — нет»;

«Пока замуж не вышла за него, так и знать никто не знал ее, а это прям утро, в обед и вечером», — написали поклонники Муцениеце.

Брутян не стала реагировать на критику и недовольство публики. Она продолжает наслаждаться интересным положением, семейной идиллией и ожиданием рождения сына или дочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Павел Прилучный и Агата Муцениеце судятся из-за квартиры.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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