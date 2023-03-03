Важная дата: к 80-летию освобождения Ржева Минобороны рассекретило архивные документы

Среди них — много карт и директив советского командования.

К 80-летию освобождения Ржева от фашистских захватчиков Минобороны рассекретило большое количество документов из прежде закрытых военных архивов. От директив советского командования до многочисленных карт боевых действий.

Документы охватывают большой период от Московской битвы в октябре 1941 года до ликвидации ржевско-вяземского выступа в марте 1943 года.

О тех событиях вспоминают сегодня и их непосредственные участники. Ветераны, которые буквально со школьной скамьи вступили в армию и почти сразу приняли участие в одном из самых кровопролитных боев.

Ржев был в оккупации с октября 1941 года. И весь 1942 год здесь шли ожесточенные бои. Красная Армия постепенно перемалывала соединения Вермахта, сковав большое количество немецких войск. В том числе благодаря этому СССР удалось одержать победу под Сталинградом.

К годовщине освобождения Ржева приурочено и множество других мероприятий. Например, патриотическая акция «Летят в бессмертье журавли» с возложением цветов к воинским захоронениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что в прокат выходит драма «Нюрнберг».