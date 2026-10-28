Бойцам СВО передали оборудование для обучения операторов БПЛА

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Новую технику уже протестировали на полигоне в Подмосковье.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Оборудование для обучения операторов БПЛА передали участникам спецоперации представители партии «Новые люди».

Они встретились с бойцами на подмосковном полигоне. Тут же протестировали новую технику. Набор формировали по конкретному запросу военных — учитывали их реальные потребности. Просьба пришла от группировки «Запад».

«Вы знаете, что сейчас, кроме того, что воюют и сражаются люди, конечно, очень большую роль играет наша беспилотная техника. И российские компании производят много новых образцов, и железо само не воюет, надо, чтобы люди умели им управлять, и поэтому такое оборудование для обучения очень важно», — сказал председатель фракции «Новые люди»в Государственной думе РФ Алексей Нечаев.

Кроме того, так же по запросу военным передали внедорожник УАЗ «Патриот».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне спецоперации практически в каждом войсковом соединении появились отдельные подразделения, отвечающие за противодействие вражеским беспилотникам. На счету российских боевых расчетов — тысячи сбитых квадро- и гексакоптеров, а также сотни перехваченных Hornet и дронов-перехватчиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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