Что такое противодронные ружья и как они работают в зоне СВО на Украине?

Визуально картина выглядит весьма необычно: несколько секунд, и дело сделано.

В Министерстве обороны рассказали об использовании на Донбассе противодроновых ружей. Ими вооружены некоторые бойцы спецназа. Визуально это выглядит так — солдаты не стреляют по дронам, а лишь направляют ствол в их сторону и… сажают БПЛА.

Работа такого ружья построена на применении радиоэлектронных волн. Они нарушают систему управления устройства и заставляют его остановиться. Затем беспилотники разбирают на части или уничтожают.