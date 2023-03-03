Что такое противодронные ружья и как они работают в зоне СВО на Украине?

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Минобороны: бойцы армии России используют противодронные ружья в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Визуально картина выглядит весьма необычно: несколько секунд, и дело сделано.

В Министерстве обороны рассказали об использовании на Донбассе противодроновых ружей. Ими вооружены некоторые бойцы спецназа. Визуально это выглядит так — солдаты не стреляют по дронам, а лишь направляют ствол в их сторону и… сажают БПЛА.

Работа такого ружья построена на применении радиоэлектронных волн. Они нарушают систему управления устройства и заставляют его остановиться. Затем беспилотники разбирают на части или уничтожают.

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