Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арины Шараповой

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала 14-летняя Арина из Москвы.

Девочку мучает страшная болезнь — тяжелый нейромышечный сколиоз. Чтобы справиться с патологией, Арина перенесла несколько тяжелых операций, но ребенок растет — и сейчас снова нужно вмешательство врачей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать нужную сумму и даже больше — 3 миллиона 911 тысяч 887 рублей. Большое вам спасибо!