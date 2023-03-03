Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арины Шараповой

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Юная девочка перенесла уже несколько сложнейших операций. Еще одну семья не может потянуть финансово.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала 14-летняя Арина из Москвы.

Девочку мучает страшная болезнь — тяжелый нейромышечный сколиоз. Чтобы справиться с патологией, Арина перенесла несколько тяжелых операций, но ребенок растет — и сейчас снова нужно вмешательство врачей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать нужную сумму и даже больше — 3 миллиона 911 тысяч 887 рублей. Большое вам спасибо!

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