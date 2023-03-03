Разъяренный водитель автобуса в Харабовском крае выкинул бабушку на улицу

Вопиющий случай произошел в Комсомольске-на-Амуре — водитель автобуса выволок из салона пожилую женщину. После этого водитель уехал. Но катался недолго — его уволили в тот же день, а после еще и задержали.

Лишилась работы и кондуктор, которая во время инцидента активно подбадривала коллегу. Что касается пострадавшей, то в компании-перевозчике извинились перед ней, подарили продуктовый набор, а также разрешили ездить бесплатно на автобусе этого маршрута.