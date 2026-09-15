Не пугать и не ловить: биолог дал совет при появлении летучей мыши в квартире

|
Василиса Власова
Василиса Власова 33 0

Яркое освещение, непогода и близость парков или водоемов могут привести к неожиданной встрече человека с рукокрылым.

Что делать, если летучая мышь оказалась в доме

Фото: © РИА Новости/ Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биолог Кокшаров рассказал, что делать, если летучая мыщь оказалась

С наступлением осени летучие мыши все чаще залетают в городские квартиры, так как ищут укромные места для зимовки. В Москве и области живет примерно 10 видов этих рукокрылых, так что удивляться таким гостям не стоит. О том, почему они забираются в дома и как вести себя при такой встрече, журналистам «Известий» поведал биолог Егор Кокшаров.

Как пояснил эксперт, в большинстве случаев рукокрылые попадают в жилые помещения случайно — во время охоты на насекомых. Кроме того, их привлекают искусственный свет, потребность укрыться от непогоды, а также близость к привычным местам обитания: паркам, водоемам, чердакам и невысоким зданиям. Осенью такие инциденты учащаются, так как некоторые виды ищут подходящие убежища для зимовки.

Если летучая мышь все же оказалась в квартире, прежде всего необходимо не паниковать. Биолог советует закрыть все двери в другие комнаты, погасить яркий свет, распахнуть окно и отодвинуть шторы, чтобы животное могло беспрепятственно покинуть дом самостоятельно.

«Если все эти правила соблюли, то минут через 20, через 40 плюс-минус летучая мышь улетает сама, особенно при условии, если она здоровая», — рассказал эксперт.

Кокшаров также добавил, что нельзя брать животное голыми руками. Это может привести к укусу, а некоторые представители переносят бешенство.

Когда мышь не покидает помещение самостоятельно, ее можно аккуратно накрыть картонной коробкой, дождавшись, пока она успокоится и сядет на поверхность, а под низ подложить плотный лист бумаги. Ловить ее полотенцами, дуршлагами и прочими предметами не стоит — это пугает и травмирует животное.

Если летучая мышь забилась в труднодоступное место, не нужно вытаскивать ее силой. Лучше выключить свет, открыть окно и дождаться, пока она сама покинет укрытие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в России стало много летучих мышей. Среди причин — теплая и сухая осень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:15
«Ленком» 4 года не может установить памятник Чуриковой из-за позиции ее сына
22:00
Все свои: у участников фестиваля в Екатеринбурге есть возможность изменить мир
21:45
Кравченко вышел из игры: Зеленский уволил генпрокурора Украины
21:30
Не пугать и не ловить: биолог дал совет при появлении летучей мыши в квартире
21:15
ИИ пустили за парту: школьникам в России разрешили использовать нейросети
21:00
Прогулка по рифу: ученые нашли акулу, которая умеет ходить

Сейчас читают

Кравченко вышел из игры: Зеленский уволил генпрокурора Украины
Пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало
На организаторов концерта Канье Уэста подали в суд
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен