Десять человек и два кота в однушке: восьмой ребенок в семье Тепляковых может заинтересовать опеку

Знаменитое семейство не беспокоят стесненные условия. Похоже, единственное, что важно для них — образование детей.

Недавно стало известно, что в семье Тепляковых случилось еще одно чудо. У Евгения и Натальи появился восьмой ребенок — это мальчик, его назвали Сулейманом. Знаменитое семейство узнаваемо из-за исключительной сообразительности своих наследников.

Десятилетняя Алиса Теплякова уже успела окончить школу, сдать ЕГЭ и поступить в престижный университет. Ее брат Хеймдалль тоже готов составить конкуренцию умной сестре, в свои восемь лет мальчик выпустился из старшей школы и сдал единый экзамен. Будет ли недавно родившийся Сулейман таким же успешным, как его родственники? Под шефством главы семейства Евгением — вполне вероятно.

Правда, методы его воспитания не так хороши, как условия, в котором живут дети. По крайней мере, так считает жена актера Сергея Жигунова Виктория. По ее мнению, отец вундеркиндов устроил настоящий детский сад в однокомнатной квартире.

«У Тепляковых родился восьмой ребенок. Все СМИ страны пишут, что семья из десяти человек и два кота живут в однушке. Папа не работает, живут на пособия и утверждают, что рожают вундеркиндов. Дети школу не посещают. Почему органы опеки молчат? Это же нечеловеческие условия», — написала она в личном блоге, что заметило издание StarHit.ru.

Виктория возмущена безразличием фанатов семьи Тепляковых, ведь люди не обращают внимание на жуткие условия, в которых живут несовершеннолетние. Она боится представить, какая большая очередь в санузел в их квартире по утрам. Также Жигунова не понимает, как и где родители занимаются «созданием» детей, когда в помещении постоянно кто-то есть.

В том числе супруга артиста жалеет маму восьмерых детей Наталью. По ее словам, женщина уже замучилась от возложенных на нее обязанностей.

«Посмотрите на эту бедную женщину. Это прям девочек молодых пугать можно», — возмутилась брюнетка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что университет «Синергия» хочет подать в суд на отца Алисы Тепляковой.