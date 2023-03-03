Суровый охранник из Петербурга запер на морозе целую футбольную команду

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Шокированным людям пришлось искать помощи у прохожих.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joaquim Ferreira via www.imago-i; 5-tv.ru

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Скандал в петербургской школе. Охранник запер на спортивной площадке целую футбольную команду, он просто повесил на ворота замок.

Игроки простояли на морозе почти час. Попросили о помощи прохожих, те вызвали полицию, и только после этого сторож открыл ворота. Мужчина пояснил свои действия приказом начальства «не пускать на спортивную площадку посторонних», а футболисты в его школе не учатся.

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