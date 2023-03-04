Чтобы помнили: напротив посольства Германии в Москве открылась выставка

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В проекте представлены 28 фотографий времен Великой Отечественной войны.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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«Чтобы помнили» — выставка под таким названием открылась в Москве на Мосфильмовской улице — напротив посольства Германии. В проекте представлены 28 фотографий периода Великой Отечественной войны.

Среди них такие известные кадры, как «Знамя Победы над Рейхстагом», «Подписание акта о безоговорочной капитуляции», «Парад Победы на Красной площади». По мнению организаторов выставки, нужно делать все возможное, чтобы сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Также в Москве представили модель будущего мемориала «Курская битва». А точнее его центральную скульптуру — фигуру солдата. Монумент поражает воображение. Его высота — 10 метров. Пока он выполнен из мягких материалов — пенопласта и пластилина, а в дальнейшем его отольют из бронзы.

Презентация прошла в литейной мастерской. Как ожидается, мемориальный комплекс откроют этим летом — к 80-й годовщине Курской битвы. Монумент установят в Поныровском районе Курской области, где в 43-ем шли ожесточенные бои.

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