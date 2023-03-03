Срывающие гособоронзаказ предприятия перейдут под внешнее управление

Права акционеров таких организаций будут упразднены.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому в случае объявления в стране военного положения на предприятиях, срывающих сроки выполнения государственного оборонного заказа, будет вводиться внешнее управление.

В таких компаниях будут приостанавливаться права акционеров и полномочия их управляющих органов «впредь до отмены военного положения». Внешнее управление для таких предприятий будет вводить Министерство промышленности и торговли РФ.

Одновременно с этим военно-промышленной комиссии (ВПК) России отдано поручение создать рабочую группу для решения вопросов по работе организаций, вовлеченных в выполнение гособоронзаказа во время военного положения.

В настоящее время военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров рассказал об изменении энергетической политики РФ.