Нумеролог предрекла певице Славе непростые времена из-за развода с мужем: «Фокус будет снят»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Нумеролог Фисенко: в ближайшие годы у Славы многое будет получаться своими усилиями

Нумеролог предрекла певице Славе непростые времена из-за развода с мужем: «Фокус будет снят»

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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В конце прошлого года артистка объявила о расставании с супругом после 20 лет отношений.

Певице Славе (Анастасия Сланевская — Прим. ред.), которая недавно рассталась с миллионером Анатолием Данилицким, в ближайшее время придется несладко. Такой прогноз дала нумеролог Ольга Фисенко.

«Фокус в натальной карте с отношений будет снят. Возможно, это приведет к отношениям, которые не будут иметь каких-то ярких потрясений и изменений. Они могут больше напоминать качели. В прошлом многие результаты приходили от партнера, в ближайшие годы многое будет получаться своими усилиями», — цитирует эксперта dni.ru.

Впрочем, добавила Фисенко, в ближайшие два года Славе будет не до романов, она сконцентрируется на карьере, имидже и достижениях. Тем более что у нее появятся новые возможности для реализации

По словам нумеролога, певица не из тех людей, кто будет довольствоваться вторыми ролями, а ее женственность, энергетика, харизма и красота помогут ей в достижении целей и росте доходов.

В декабре Слава объявила о расставании с Данилицким после 20 лет отношений. О причинах разлада она умолчала, зато заявила, что готова к новому роману. По словам певицы, она хочет встретиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, честным, порядочным и, что немаловажно, «вкусно пахнущим» мужчиной. Между тем менее через месяц артистка отправилась отдыхать на Мальдивы с бывшим супругом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава уложила экс-мужа между ног и дала поцеловать после нежностей в бассейне

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