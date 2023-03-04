Новое землетрясение зафиксировали в Турции

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 11

Все произошло в ночь на субботу. Эпицентр располагался в 16 километрах к северо-востоку от города Антакья.

Новое землетрясение зафиксировали в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Abed Alrahman Alkahlout

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Уточняется, что эпицентр был на расстоянии 59 километров от Малатьи, а очаг залегал на пятикилометровой глубине. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В ночь на субботу в Турции так же произошло землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром в 16 километров к северо-востоку от Антакьи, чье население составляет 210 тысяч человек. В начале прошлого месяца разрушительные катаклизмы магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, число погибших составило более 45 тысяч человек. К слову, в Сирии погибли почти шесть тысяч.

Затем руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге называл турецкое и сирийское землетрясения самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто предсказал катастрофу в Турции.

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