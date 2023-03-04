Перекрестился и принялся за дело: мужчина похитил крест и «Евангелие» из храма в Петербурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 25

Мужчина похитил крест и «Евангелие» из храма в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Sinitsyn; 5-tv.ru

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Личность преступника устанавливается. Перед выходом он, словно специально, посмотрел в камеру наблюдения.

Вопиющий инцидент в храме Петербурга возмутил общественность. Неизвестный мужчина в красной куртке с рюкзаком и пакетом похитил из большой крест и «Евангелие». 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры момента происшествия.

Как стало известно позднее, действие разворачивалось в храме Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. Преступник нашел выгодный момент, когда рядом не было ни души, подошел к святыне, перекрестился, затем ловким движением руки спрятал позолоченный крест в пакет, а затем и «Евангелие», обернутое в красный бархат с посеребренными накладками.

В настоящий момент делом занимаются правоохранители. Предварительно, ущерб от действий преступника составляет около 400 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный в шапке Деда Мороза похитил норковую шубу из московского храма.

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