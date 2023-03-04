Михаил Боярский переживает коварные последствия COVID-19: «Чудовищное состояние»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 115

Михаил Боярский признался в частичной утрате интеллекта из-за ковида

Михаил Боярский переживает коварные последствия COVID-19: «Чудовищное состояние»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Актер переболел коронавирусом еще в 2021 году, но постковидный синдром до сих пор не отпускает.

Актер и певец Михаил Боярский переживает тяжелые последствия коронавируса. Болезнь ударила по интеллекту артиста и не только. Из-за этого он долго не выходил в свет и только накануне появился на одном из концертов, посвященных памяти композитора Виктора Резникова, и пообщался в кулуарах с журналистами.

«Я не восстановился еще до конца: все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет», — цитирует «Московский комсомолец» исполнителя.

Также Боярский назвал постковидный синдром чудовищным и очень неприятным состоянием.

После болезни, по словам музыканта, он больше времени уделяет своей семье — с огромным удовольствием исполнитель хита «Зеленоглазое такси» проводит в компании своих внуков, которых у него целых четверо, и они не перестают его удивлять.

«Внуки проявляют себя как дети. Они непосредственные и очаровательные. Смотреть на них одно удовольствие», — отметил артист.

Михаил Боярский переболел коронавирусом в июле 2021-го. Артист провел неделю в больнице, несмотря на легкую форму недуга. Тогда знаменитость уверял общественность тем, что легко отделался от вируса благодаря прививке и призывал всех последовать его примеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хвалившаяся крепким здоровьем певица Слава заболела.

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