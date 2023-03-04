Зарубежные эксперты описывают в своих статьях, как ВСУ в панике бегут из Артемовска.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают на убой детей и стариков. По сообщению KP.RU, именно мобилизованные «седовласые бородачи» и «безусые юнцы» находятся в зоне боевых действий, а также «тероборонцы».

Обращение основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина поддержали пленные украинские военные. Тот записал видео для президента Украины Владимира Зеленского, предложив вывести ВСУ из Артемовска и тем самым сохранить людские жизни. Пригожин сообщал, что город практически полностью заблокирован, и клещи вокруг него сжимаются.

«Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом (Артемовском — Прим. ред.) коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город, который фактически окружен», — сказал основатель «Вагнера».

Российские военные эксперты отмечали, что украинская армия терпит фиаско по всему фронту. Они считают, что Зеленский находится в состоянии, близком к нервному срыву. Неудачи ВСУ, по мнению специалистов, могли спровоцировать увольнение командующего украинскими войсками в Донбассе Эдуарда Москалева.

Зарубежные же аналитики описывают в своих статьях как ВСУ в панике драпают из Артемовска. Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда побежит Зеленский из Украины.