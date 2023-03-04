Стратегия провала: зачем ВСУ бросают на убой стариков и детей
В Артемовске держат оборону дети и старики по приказу ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Alejandro MartÃNez VÃ©Lez
Зарубежные эксперты описывают в своих статьях, как ВСУ в панике бегут из Артемовска.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают на убой детей и стариков. По сообщению KP.RU, именно мобилизованные «седовласые бородачи» и «безусые юнцы» находятся в зоне боевых действий, а также «тероборонцы».
Обращение основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина поддержали пленные украинские военные. Тот записал видео для президента Украины Владимира Зеленского, предложив вывести ВСУ из Артемовска и тем самым сохранить людские жизни. Пригожин сообщал, что город практически полностью заблокирован, и клещи вокруг него сжимаются.
«Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом (Артемовском — Прим. ред.) коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город, который фактически окружен», — сказал основатель «Вагнера».
Российские военные эксперты отмечали, что украинская армия терпит фиаско по всему фронту. Они считают, что Зеленский находится в состоянии, близком к нервному срыву. Неудачи ВСУ, по мнению специалистов, могли спровоцировать увольнение командующего украинскими войсками в Донбассе Эдуарда Москалева.
Зарубежные же аналитики описывают в своих статьях как ВСУ в панике драпают из Артемовска. Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, куда побежит Зеленский из Украины.
- 4 мар
- «Рад быть полезным»: Байден похвалил приехавшего в США Шольца за помощь Киеву
- 4 мар
- В США признали успехи российских военных в Артемовске
- 4 мар
- Чешский генерал признал сокрушительной тактику РФ в Донбассе: «У Украины нет шансов»
- 4 мар
- Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
- 4 мар
- Герои нашего времени: лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 мар
- Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации
- 4 мар
- Десятки тел украинских боевиков лежат под Артемовском — картина глазами очевидца
- 4 мар
- «Кругом разбитые дома»: как отступают украинские подразделения
- 3 мар
- Кто отдал приказ ВСУ бежать из Артемовска и что будет дальше? Мнение политолога
- 3 мар
- «Он у меня главный защитник»: мама 10-летнего Федора рассказала о его подвиге под Брянском
Читайте также
74%
-0.01 80.05
-0.14
Нашли ошибку?