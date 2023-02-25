«Борьба за город вступает в зловещую фазу»: как ВСУ драпают из Артемовска
Times: чиновники Запада и Украины допустили отступление ВСУ из Артемовска
Фото: www.globallookpress.com / Madeleine Kelly
Зарубежные политики осознали безнадежность украинских войск, но продолжают спокойно лицезреть кровь.
На Западе и Украине признали, что, возможно, неонацистам Незалежной придется покинуть Артемовск под натиском российских войск. Зарубежные и украинские должностные лица уже преуменьшили стратегическое значение города. Об этом сообщает издание Times.
«Ожесточенная борьба за ключевой город вступает в зловещую фазу», — написал обозреватель Энтони Лойд.
Он добавил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро двигаются в укрытие после попадания под обстрел со стороны российских войск, причем за дорогой особо не следят. Чиновники допустили, что националистов Самостийной могут отрезать от путей снабжения и окружить. При этом сами ВСУ считают отступление недостойным вариантом.
«Уйти отсюда — значило бы потерять позиции… Они (российские силы. — Прим. ред.) перегруппируются, подтянут больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас», — приводит газета слова капитана ВСУ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на восточном направлении ситуация является болезненной и сложной. Что касается южного направления, там положение дел, по словам политика, можно считать весьма опасным.
Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года, с целью прекратить геноцид мирных граждан со стороны Киева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в США предрекли Украине «самый разрушительный год».
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