«Борьба за город вступает в зловещую фазу»: как ВСУ драпают из Артемовска

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 183

Times: чиновники Запада и Украины допустили отступление ВСУ из Артемовска

«Борьба за город вступает в зловещую фазу»: как ВСУ драпают из Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Madeleine Kelly

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Тема:
Спецоперация

Зарубежные политики осознали безнадежность украинских войск, но продолжают спокойно лицезреть кровь.

На Западе и Украине признали, что, возможно, неонацистам Незалежной придется покинуть Артемовск под натиском российских войск. Зарубежные и украинские должностные лица уже преуменьшили стратегическое значение города. Об этом сообщает издание Times.

«Ожесточенная борьба за ключевой город вступает в зловещую фазу», — написал обозреватель Энтони Лойд.

Он добавил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро двигаются в укрытие после попадания под обстрел со стороны российских войск, причем за дорогой особо не следят. Чиновники допустили, что националистов Самостийной могут отрезать от путей снабжения и окружить. При этом сами ВСУ считают отступление недостойным вариантом.

«Уйти отсюда — значило бы потерять позиции… Они (российские силы. — Прим. ред.) перегруппируются, подтянут больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас», — приводит газета слова капитана ВСУ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на восточном направлении ситуация является болезненной и сложной. Что касается южного направления, там положение дел, по словам политика, можно считать весьма опасным.

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года, с целью прекратить геноцид мирных граждан со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в США предрекли Украине «самый разрушительный год».

Тема:
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