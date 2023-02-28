Экс-советник Пентагона раскрыл, куда Зеленский побежит из Украины

Дуглас Макгрегор заявил, что США скоро оставят Украину один на один с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать во Флориду после окончания военной помощи от США и краха киевского режима. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами», — сказал он в интервью одному из YouTube-каналов.

Видео датировано 27 февраля, однако его авторы отметили, что разговор был записан еще в прошлом году.

По словам полковника, у США нет такой большой сухопутной армии, как у России, поэтому американские военные могут поддержать союзников только с воздуха и моря, а на суше оставляют их один на один с противником. Именно так было во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и, скорее всего, случится на Украине, заключил Макгрегор.

На днях американский полковник заявил в интервью, что поставки вооружений со стороны «коллективного Запада» Киеву вполне могут сделать участником конфликта Польшу.

По словам Макгрегора, если США все же начнут использовать территорию Польши для запуска ракет против армии России, то Варшава неизбежно станет участником конфликта. Более того, это касается и стран Прибалтики и Финляндии.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru предположил, что Владимир Зеленский рассматривает варианты бегства из страны в случае сильного удара России.