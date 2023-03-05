С 1 марта в России вступил в силу один из самых крупных и долгожданных пакетов поправок в ПДД. Они регулируют езду на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и так далее. Все, где есть колеса и моторчик, теперь это официально, — средства индивидуальной мобильности. Они вышли из серой зоны закона и заняли свое место рядом с велосипедами.

В приоритете для них — велосипедные дорожки. Если таковых нет, можно и по тротуару, но со скоростью не выше 25 километров в час. Тоже быстро, поэтому в особо многолюдных местах появятся вот такие знаки — «Проезд скутеристам запрещен».

Теперь сотрудник ГИБДД имеет полное право остановить и оштрафовать нарушителей, ведь им, помимо прочего, запрещено вставать за руль пьяными, запрещено ездить вдвоем или втроем, запрещено пересекать дорогу не по зебре. Но при этом по-прежнему не надо «сдавать на права» и за езду без шлема не накажут.