Принц Гарри заявил о своей непохожести на других членов королевской семьи

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Герцог Сассекский продолжает нагнетать обстановку во взаимоотношениях с семьей своими громкими заявлениями.

Принц Гарри заявил о своей непохожести на других членов королевской семьи

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Принцу Гарри было мало откровений о своей жизни в книге «Запасной», которая наделала немало шума в Великобритании и еще больше отдалила его от семьи. На днях он заявил, что всегда чувствовал свое отличие от остальных представителей королевской семьи, как и его мама принцесса Диана.

«Я определенно чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи… Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое», — привел слова герцога Сассекского телеканал Sky News.

Принц Гарри также вспомнил, что смерть матери стала для него сильнейшим ударом. Несмотря на это, от психологической помощи на тот момент 12-летний мальчик решил отказаться, поскольку боялся, что это убьет его чувства к ней.

«Одна из вещей, которых я больше всего боялся, —  потерять чувства, которые я испытывал к своей маме», — отметил он.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его жена Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье. На днях их выселили из королевской резиденции. Как дальше будут складываться отношения родственников, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему артисты отказались выступать на коронации Карла III.

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