В Антарктиде лед растаял до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до рекордных показателей. Как пишет газета The Guardian, такого минимального показателя ученые не наблюдали за все 44 года исследований.

По информации специалистов, площадь ледяного покрова сократилась до 1,79 миллиона квадратных метров. Такое критическое уменьшение влияет на шельфовые ледники, которые стремительно тают и повышают уровень Мирового океана. Ученые бьют тревогу, потому что океан может подняться на полметра.

«К концу января мы могли сказать, что это просто вопрос времени. Но все даже близко к этому не подходило. А теперь мы повсюду видим меньше льда», — цитирует издание ученого Уилла Хоббса.

В Западной Антарктиде находится ледник Туэйтса, более известный как ледник судного дня. Особые опасения исследователей вызывает именно он из-за наличия уязвимых шельфовых ледников. Подобные изменения могут повлиять на весь мировой климат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от Антарктиды откололся огромный айсберг. По данным ученых, по размерам он превышает площадь Санкт-Петербурга.