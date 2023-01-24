Глобальное потепление или судный день: огромный айсберг откололся от Антарктиды
Айсберг размером с Петербург откололся от ледника в Антарктиде
Фото: www.globallookpress.com / Günter Lenz
Гигантская льдина по размеру превышает площадь Санкт-Петербурга.
В Антарктиде от ледника откололся айсберг, превышающий размеры Санкт- Петербурга. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS).
По информации службы, площадь оторвавшейся льдины достигает полутора тысяч квадратных километров.
Как подчеркнули исследователи, отлом никак не связан с изменением климата. Это произошло из-за естественных изменений ледника — на его поверхности еще десять лет назад появилась трещина, получившая название «Бездна». Она проходит по всему леднику.
«Раскол ледника был ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Брант», — отметил гляциолог BAS Доминик Ходжсон.
Это второй гигантский айсберг, отколовшийся на трещине «Бездна» за последние два года. За ситуацией продолжают следить научные группы BAS.
Ранее 5-tv.ru писал, что разрушение ледника в Антарктиде затопит Петербург.
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