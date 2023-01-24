Глобальное потепление или судный день: огромный айсберг откололся от Антарктиды

Гигантская льдина по размеру превышает площадь Санкт-Петербурга.

В Антарктиде от ледника откололся айсберг, превышающий размеры Санкт- Петербурга. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS).

По информации службы, площадь оторвавшейся льдины достигает полутора тысяч квадратных километров.

Как подчеркнули исследователи, отлом никак не связан с изменением климата. Это произошло из-за естественных изменений ледника — на его поверхности еще десять лет назад появилась трещина, получившая название «Бездна». Она проходит по всему леднику.

«Раскол ледника был ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Брант», — отметил гляциолог BAS Доминик Ходжсон.

Это второй гигантский айсберг, отколовшийся на трещине «Бездна» за последние два года. За ситуацией продолжают следить научные группы BAS.

Ранее 5-tv.ru писал, что разрушение ледника в Антарктиде затопит Петербург.