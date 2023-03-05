Принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию Карла III после череды скандалов

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III, которая состоится 6 мая. Супруги стали настоящими изгнанниками и даже лишились королевского дома, но, несмотря на все скандалы, их имена все же оказались в списке приглашенных гостей. Об этом пишет Daily Mail.

Пока остается загадкой, приняли Гарри и Меган приглашение или нет. На днях Карл III выселил их из королевской резиденции, лишив коттеджа Фрогмор в Виндзоре. К тому же, 6 мая для пары важная дата — в этот день родился их первенец Арчи.

Известно, что на время торжественной коронации супругам позволят остановиться в Букингемском дворце. Примечательно, что между Гарри и его братом принцем Уильямом сейчас очень напряженные отношения.

Если верить британской прессе, во время коронации любое взаимодействие между наследниками короля будет сведено к минимуму. Организаторы тщательно продумают присутствие Гарри и Меган, чтобы избежать неловких встреч и скандалов в такой ответственный день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на выселение из королевской резиденции.