Bloomberg: Великобритания приостановила поставки газа в Европу

Великобритания приостановила поставки газа в Европу по одному из крупнейших газопроводов, проходящему через Бельгию, из-за неисправности оборудования. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора Interconnector.

Уточняется, что подача топлива, предварительно, возобновится 8 марта. При этом автор публикации указывает, что трубопровод стал важным источником поставок газа в Евросоюз после «резкого сокращения экспорта из России».

Также отмечается, что объем поставок газа из Великобритании в Европу уменьшился еще на прошлой неделе. Причина — в росте внутреннего спроса из-за резкого похолодания.

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД G20 заявил, что Россия настаивает на честном и быстром расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с участием всех заинтересованных сторон.

В свою очередь американский журналист Сеймур Херш уже назвал главного подозреваемого в подрыве в диверсии на «Северных потоках» и это — США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после подрывов «Северных потоков» в сентябре прошлого года в Великобритании спешно инициировали проверку своих подводных трубопроводов и кабелей, опасаясь, что их могла заминировать Россия.