В США назвали единственного подозреваемого в подрыве ниток «Северных потоков»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 31

Американский журналист Херш назвал США главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках»

В США назвали единственного подозреваемого в подрыве ниток «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Тема:
Северный поток

По версии обозревателя Сеймура Херша, водолазы заложили взрывчатку под экспортные газопроводы во время натовских учений.

В США назвали главного подозреваемого в подрыве в диверсии на «Северных потоках» и это — Соединенные Штаты. В этом уверен американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Свою версию событий он озвучил в интервью Центральному телевидению Китая.

«Мы уже вложили к этому моменту 113 миллиардов долларов в украинский конфликт. И это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других западных стран. Единственным подозреваемым во взрывах на „Северных потоках“, если говорить об очевидном, были США», — сказал он.

Как известно, американский обозреватель обнародовал свое расследование о подрыве на «Северных потоках» в начале февраля. Если вернуть журналисту, то минувшим летом, во время натовских учений Baltops 2022, американские водолазы заложили взрывчатку под российские экспортные газопроводы, а по прошествии трех месяцев привели ее в действие. На все перечисленные действия президент США Джо Байден решился спустя девять месяцев секретных обсуждений с командой нацбезопасности.

Херш уверен, что Штаты пошли на данное преступление ради того, чтобы заполучить такого важного союзника в украинском вопросе, как Германия. В Вашингтоне опасались, что страна, которая получала газ по «Северным потокам», не захочет поставлять Украине военную помощь.

Осенью прошлого года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечки газа. Выяснилось, что в ночь на 26 сентября произошли взрывы на участках, расположенных в экономической зоне Дании и Швеции. Местный сейсмоцентр заявил, что в районе повреждений трубопровода зафиксированы сильные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции обнаружила на месте ЧП следы взрывчатки. Вину за случившееся страны свалили на Россию и аргументировали это газовым шантажом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров на G20 призвал к честному расследованию терактов на «Северных потоках».

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