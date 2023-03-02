Лавров на G20 призвал к честному расследованию терактов на «Северных потоках»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия глубоко шокирована безнаказанностью терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Такое заявление Лавров сделал на встрече глав МИД G20.

«Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — подчеркнул Лавров.

Накануне в российском Министерстве иностранных дел сообщали, что страна готовит заявление для предстоящего мероприятия. В сообщении говорилось, что Россия представит «беспристрастную картину» произошедшего.

Расследование активизировалось после громкой публикации американского журналиста Сеймура Херша, который открыто обвинил в диверсиях США и Норвегию. При этом Германия четыре месяца не отвечала властям РФ о взрывах, а затем посол ФРГ заявил, что Европа не готова огласить предварительные результаты расследования.

Помимо России и Германии, независимым расследованием терактов, произошедших в сентябре 2022 года, занимается Дания и Швеция. Но и эти страны пока не достигли успехов в своих расследованиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джо Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков».