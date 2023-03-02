Лавров на G20 призвал к честному расследованию терактов на «Северных потоках»
По словам министра, Россия шокирована безнаказанностью произошедшего инцидента.
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия глубоко шокирована безнаказанностью терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Такое заявление Лавров сделал на встрече глав МИД G20.
«Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — подчеркнул Лавров.
Накануне в российском Министерстве иностранных дел сообщали, что страна готовит заявление для предстоящего мероприятия. В сообщении говорилось, что Россия представит «беспристрастную картину» произошедшего.
Расследование активизировалось после громкой публикации американского журналиста Сеймура Херша, который открыто обвинил в диверсиях США и Норвегию. При этом Германия четыре месяца не отвечала властям РФ о взрывах, а затем посол ФРГ заявил, что Европа не готова огласить предварительные результаты расследования.
Помимо России и Германии, независимым расследованием терактов, произошедших в сентябре 2022 года, занимается Дания и Швеция. Но и эти страны пока не достигли успехов в своих расследованиях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джо Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков».
- 2 мар
- Захарова обвинила посла ФРГ в том, что он уходит от ответа на вопрос о взрывах на СП
- 1 мар
- Немецкий посол объяснил молчание ФРГ о взрыве на «Северных потоках»
- 28 февр
- РФ готовит заявление по теракту на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20
- 28 февр
- Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
- 27 февр
- Хроника теракта: в Китае наглядно показали, кто и как взорвал «Северный поток»
- 27 февр
- Ученые: диверсия на «Северных потоках» привела к загрязнению Балтийского моря
- 27 февр
- Глава МИД Венгрии назвал подрывы ниток «Северных потоков» терактом
- 27 февр
- В Венгрии взрывы на «Северных потоках» назвали терактом: «Это скандально»
- 25 февр
- Welt: Германия планирует использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ
- 24 февр
- Журналист Херш: Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков»
Читайте также
63%
0.36 80.10
0.59
Нашли ошибку?