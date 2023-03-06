Отложите крупные дела на потом: китайский совет дня на понедельник, 6 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 47

В понедельник не стоит совершать крупные сделки или покупки. Если есть возможность, то лучше их отложить на другой день.

Отложите крупные дела на потом: китайский совет дня на понедельник, 6 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 марта 2023 года?

В понедельник энергии будут очень сильные, но почти неуправляемые. Однако в этом нет ничего удивительного: смена сезона, а именно в понедельник наступит новый китайский месяц Деревянного Кролика, всегда характеризуется нестабильными энергиями.

Совет дня: посвятите понедельник общению и работе с информацией. В этот день вас могут ожидать новые знакомства, конструктивные переговоры и эффективное партнерство.

Предостережение дня: не стоит в понедельник делать крупные покупки, совершать инвестиционные сделки и начинать лечение. Энергетическая нестабильность может сыграть с вами злую шутку.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
Отложите крупные дела на потом: китайский совет дня на понедельник, 6 мар...

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