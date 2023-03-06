Массовые протесты захлестнули Грецию после смертельной катастрофы с поездами

Уличными боями с полицией обернулось железнодорожное крушение в Греции. В аварии, где лоб в лоб столкнулись пассажирский и грузовой составы, погибли несколько десятков человек, в основном студентов. Их ровесники вышли на протесты и требуют от правительства навести порядок в сфере перевозок. Но почему это не под силу даже правительству страны, разбирался корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Десятки тысяч греков вышли на протестные марши, которые быстро переросли в беспорядки. В Афинах настоящие уличные бои. Такого накала противостояния с полицией не было с 2011 года. Тогда Греция была в преддефолтном состоянии, народ не хотел платить по чужим счетам.

Сейчас наследники свободолюбивых эллинов требуют от властей ответа за нежелание вкладывать деньги в безопасность на транспорте. Радикально настроенная молодежь хорошо подготовилась: на многих участниках шествия маски, шлемы, респираторы. Участники погромов старательно прячут лица. Ставят полицейским завесу из слезоточивого газа.

Ожесточение с обеих сторон нарастает. Чтобы хоть как-то остановить демонстрантов полицейские пускают в ход дубинки и пытаются разогнать толпу мотоциклами. Разбросанный мусор, разбитые витрины, сожженная строительная техника. Пострадавшие уже есть с обеих сторон — и среди протестующих, и среди полицейских. «Огненные» протесты перекидываются из Афин в другие города. Эта народная вспышка ярости вызвана тем, что правительства меняются, а катастрофическая ситуация на греческих железных дорогах — остается.

Поздним вечером 1 марта в районе города Лариса пассажирский поезд Афины-Салоники на полной скорости столкнулся с грузовым составом лоб в лоб. В опрокинутых вагонах страшная паника и масштабный пожар. Итог — около 60-ти погибших. Большинство жертв — юноши и девушки от 20 до 30 лет. Министр транспорта ушел в отставку, объяснил это, цитата, «политической ответственностью». В реальности она должна быть не политическая, а уголовная, заявляет профсоюз железнодорожников.

«Должны быть необходимые меры безопасности для поездных бригад и на линиях. Но поскольку компании ставят прибыль выше жизни работников и пассажиров, до сих пор ничего не сделано», — сказал сотрудник железнодорожной компании Теодорис Гизелис.

«Словами не выразить, какая это трагедия! Мы не можем облегчить боль семей, потерявших своих детей, не можем вернуть их обратно. Но мы не позволим властям скрыть обстоятельства этой катастрофы. Все, кто бросил железную дорогу на произвол судьбы — ответят за это», — сказала сотрудника железнодорожной компании Василика Сварна.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис принес публичные извинения родственникам погибших и заверил: цифровая система управления движением поездов будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшее время. Но извинения и заверения не принимаются, возражают профсоюзы.

Забастовки и жертвы: новые данные о трагедии на железной дороге в Греции

О проблемах на линии Афины-Салоники предупреждали годами. На участках, где поезда мчатся со скоростью до 160 километров в час, не работают системы световой сигнализации и автоматического управления движением. Машинисты фактически ведут составы в ручном режиме.

«Несмотря на наши постоянные предупреждения, правительственные чиновники проявили преступное безразличие к нашим просьбам относительно систем безопасности. Это и привело к трагедии», — сказал председатель профсоюза машинистов железных дорог Греции Костас Генидуниас.

Всплыли и шокирующие подробности: арестованный «стрелочник» — начальник станции Лариса — не соответствовал своей должности. Его трудовой опыт — носильщик и посыльный в министерстве культуры.

«Греция убивает свое будущее» — с такими лозунгами десятки тысяч греков намерены протестовать, пока Афины не вернут себе контроль над железными дорогами. В сентябре 2017 года греческая компания-оператор TrainOSE была продана итальянским инвесторам за 45 миллионов евро. С тех пор владельцы-иностранцы так и не обновили критически важную инфраструктуру.