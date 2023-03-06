В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ. Как пишут «Известия», с таким предложением выступил Российский экологический оператор.

Взамен гражданам будет предложено перейти на электронный вариант платежек. Дело в том, что на ежемесячную рассылку квитанций уходит около 50 тонн бумаги, которая в конечном итоге оказывается на мусорках.

А предприятия-утилизаторы не успевают перерабатывать весь ее объем. В ведомстве отметили, что для некоторых категорий граждан бумажный вариант документа следует оставить. Например, для пенсионеров, а также жителей деревень и сел.