«Кот в багаже»: пушистый турист чуть не уехал в путешествие по США

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В США кот пробрался в багаж и чуть не улетел с хозяином в другой штат

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincent Isore; 5-tv.ru

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Пушистый путешественник даже не проснулся, пока его хозяин вез потяжелевший багаж.

Кота в мешке обнаружили сотрудники международного аэропорта в американской Вирджинии. И не в переносном, а в прямом смысле.

Животное сидело в сумке. Хозяин про питомца забыл и отправил ручную кладь в рентгеновский аппарат. Проверяющие очень удивились такому снимку. Фото потом выложили в соцсетях с подписью «КОТАстрофа».

Как вело себя животное все это время не сообщается, но судя по всему питомец спал. Не так давно похожий случай произошел и в нью-йоркском аэропорту. Только там кот собрался лететь вместе с хозяином и тайком пробрался в чемодан.

Проверяющих сначала смутила торчащая рыжая шерсть. А когда, они отправили чемодан на рентген высветилась вся правда об усатом безбилетнике. Улететь во Флориду ему так и не удалось.

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