Министр обороны Британии заявил об острой необходимости замены военной техники

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости замены военной техники

Министр обороны Британии заявил об острой необходимости замены военной техники

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Конфликт на Украине показал, что армия Великобритании нуждается в срочной модернизации.

Армия Великобритании на фоне украинского конфликта остро нуждается в замене военной техники. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью порталу ConservativeHome.

«Оборудование Военно-морского флота должно быть заменено, так же, как и оборудование армии, которое вышло из строя более 15 лет назад. Все это отчаянно нуждается в замене», — подчеркнул министр.

По словам Уоллеса, конфликт на Украине обнажил необходимость ускорить проекты модернизации армии Великобритании. При этом он выразил уверенность в том, что минобороны получит необходимые для этого деньги из бюджета уже на следующей неделе.

Министр считает, что стране нужен десятилетний оборонный бюджет, как в Германии, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

Американский журнал Military Watch ранее вышел с публикацией о том, что обещанные Киеву танки Challenger 2 не смогут серьезно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.

Эксперты отметили, что в британских машинах в отличие от современных западных и российских танков до сих пор используются устаревшие нарезные орудия, что значительно снижает мощность и точность огня и ограничивает совместимость с боеприпасами других западных танков, таких как Leopard 2.

Кроме того, вызывают вопросы высокие потребности в техобслуживании Challenger 2 и способности украинской армии поддерживать их эксплуатацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бен Уоллес призвал боевиков киевского режима экономнее расходовать боеприпасы, поставляемые западными странами.

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Министр обороны Британии заявил об острой необходимости замены военной техники

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