Туманному Альбиону, как ассистенту США, поручили «неблагодарную работу» — обучить украинских солдат военному ремеслу.

Великобритания начала подготовку украинских солдат по западным стандартам. Учителя призывают боевиков киевского режима сократить использование боеприпасов. Такое заявление сделал британский министр обороны Бен Уоллес. Политолог Иван Мезюхо объяснил 5-tv.ru, чем вызваны необычные положения в «учебном плане» ВСУ.

«Единственное, чему учит Великобритания украинцев — это умирать. И в пору говорить о том, что Лондон учит украинцев не экономить боеприпасы, а расходовать свои жизни в угоду Западу», — прокомментировал эксперт.

По словам политолога, Великобритания является таким военным партнером США, которому поручено курирование вопросов, связанных с Украиной. Именно поэтому не удивительно, что объединенному королевству была дана «непопулярная» задача по объяснению украинцам необходимости экономии боеприпасов.

«Мне кажется, это заявление, а если уже говорить более эмоционально — откровение, является свидетельством того, что военные возможности Запада не безграничны, и военная помощь Украине до бесконечности поставляться не будет», — добавил Мезюхо.

В заключение эксперт отметил: если бы у Запада все было под контролем, никто бы не вынуждал украинцев экономить боеприпасы публично.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Запад не может отказать требованиям Киева в поставках оружия.