Адресная помощь: Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного»

Проект из Курганской области собираются распространить на всю Россию.

Сегодня же, встречаясь с главой Курганской области, Владимир Путин поддержал создание «паспорта семьи мобилизованного». Такой проект уже запущен в этом регионе, и теперь его собираются распространить на всю страну.

По сути это портрет семьи военного, учитываются все потребности — от ремонта квартиры до запросов по медицине. Помощь оказывается адресно и именно тогда, когда она требуется.

Алексей Лазуренко подробнее.

«Доченька давно комбинезон давно у нас хотела», — говорит жена мобилизованного.

А у сына теперь есть куртка любимого синего цвета. Но главное папа, когда из зоны СВО в очередной раз позвонит домой — очень удивится. На новую одежду для двух дошколят жена не потратила ни копейки. За все заплатили власти региона.

«Очень приятно, до слез приятно. Потому, что не бросили в такую трудную минуту, помогли. Будем молиться за наших мужчин. Чтобы быстрее вернулись домой», — призналась супруга бойца.

В остальном точно поможет Ольга. Одна из десятков социальных работников. Для семей, отцы которых отправились защищать Родину в рамках частичной мобилизации, они — почти родные. Принесут сладости на праздник. Для совсем маленьких — купят новый манеж.

«Каждый специалист в обязательном порядке еженедельно обзванивает семьи. Уточняет, как у них дела, какие у них появились запросы, все ли у них хорошо», — рассказала Ольга Мищенко, директор курганского центра социальной помощи.

Указ главы государства уже приравнял мобилизованных к воинам-контрактникам. А это — целый льготный пакет. От бесплатного проезда до медицинского обслуживания. Плюс: гарантия сохранения рабочего места, кредитные каникулы для предпринимателей, освобождение от пени при оплате услуг ЖКХ. А еще все выплаты мобилизованным не облагаются налогом на доходы. Дальше уже — инициатива региональных властей.

«Специально была разработана анкета для мобилизованного, где он указывал контактные данные своей семьи, состав семьи и самое главное те проблемы, которые вот ну не успели решиться при его участии», — сказала Елена Ситникова, начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Так и появился «паспорт мобилизованного». Впрочем, главная суть идеи — именно в отсутствии бумаг. Помогать семьям тех, кто на передовой нужно здесь и сейчас.

«Президент особо оговаривал, что необходимо исключить бюрократию в этом вопросе. А значит, паспорта мобилизованных можно создавать уже сегодня. Списки у нас имеются», — сказала Светлана Бессараб, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Мария не знала, что в такие списки входит. До того момента, пока ее дом в небольшом ульяновском селе не сгорел. Больше всех переживал муж, который сейчас на фронте.

«Тоже расстроился, наверное, да? — Да, сразу заплакал, когда узнал. А потом перезвонил и сказал: Маш, самое главное — вы живы», — рассказала Мария.

Губернатор приехал в гости уже в новое жилище. Оно у семьи воина появилось на следующий день после пожара.

«Паспорт будет точкой сборки о каждой семье, о каждом мобилизованном гражданине, в котором будут указаны проблемы, с которыми сталкиваются, оформить пособие на ребенка, оформить в садик — получить выплаты, которые положены — допустим каких-то документов не хватает», — рассказал Дмитрий Вяткин, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета ГД по госстроительству и законодательству.

На Кубани семьям мобилизованных помогают с газификацией. В Томске дети воинов бесплатно ходят в детские сады. Почти в каждом регионе есть дополнительные выплаты или налоговые вычеты. Дальше всех пошел мэр челябинского Троица. Он повез в Луганск гуманитарную помощь. А вернулся — с мобилизованным земляком. Тот взял короткий отпуск, чтобы сыграть свадьбу.

Поэтому Паспорт мобилизованного — это мобилизация чиновников России. Тем, кто на передовой важно чувствовать надежный тыл. А это значит они должны знать, что их семьям помогут при первой зове.