Россияне готовы отказаться от бумажных платежек за ЖКУ ради экологии

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 11

Согласно результатам опроса, печатные квитанции жители страны считают актуальными только для незнакомых с компьютером пенсионеров.

Россияне готовы отказаться от бумажных платежек за ЖКУ ради экологии

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Российский экологический оператор (РЭО) предлагает отказаться от бумажных квитанций для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и постепенно перейти на электронные. Экономия бумаги как способ позаботиться об экологии. В связи с инициативой издание KP.RU провело опрос в социальных сетях, в котором приняли участие 12,2 тысячи россиян.

По результатам исследования выяснилось, что 16% граждан страны уже сейчас готовы отказаться от бумажных платежек и вообще перейти на электронный документооборот ради благой цели и не только. Высказавшиеся за инициативу полагают, что все «бумаги» должны стать виртуальными — это удобно, нет риска потерять, просто выронив из сумки, не требует использования природных ресурсов.

Около 40% россиян просят дать согражданам время на переход к электронным квиткам, так как считают, что перестроиться на новый документооборот многим будет трудно. 14% респондентов предлагают сначала отказаться от бумаги тем, кто уже перешел к виртуальным платежкам, а 24% настаивают на необходимости обучения новому формату. Сначала покажите, как это делать, потом отменяйте старые схемы.

Кроме того, 29% опрошенных жителей России подумали о пенсионерах, многие из которых едва умеют пользоваться смартфонами и компьютерами. Пожилым людям, полагают они, не доверяют новым технологиям, с трудом их осваивают и, скорее всего, будут против нововведений. Для них, вероятно, стоит сохранить прежнюю систему оплаты ЖКУ. 14% респондентов выступили против отмены печатных квитанций, 3% согласны на любой вариант.

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