Какие блюда русской кухни помогают укреплять иммунитет и бороться со стрессом?

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 42

Нутрициолог Иванова назвала помогающие бороться со стрессом блюда русской кухни

Какие блюда русской кухни помогают укреплять иммунитет и бороться со стрессом?

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Эксперт-нутрициолог утверждает: эти продукты стоит добавить в рацион, чтобы сократить потребление БАДов и лекарств.

Кисломолочные и ферментированные продукты, популярные в русской кухне, помогают укрепить иммунитет, принимать меньше биологически активных добавок (БАД) к пище и лекарств, а также бороться со стрессом. Об этом в интервью изданию Газета.ру рассказала нутрициолог Марина Иванова. Эксперт настоятельно порекомендовала добавить в меню квашеную капустку и кефир.

Помимо этих продуктов полезными свойствами обладают моченые яблоки, маринованные огурцы и другие овощи, простокваша, йогурт, ряженка и творог, а еще чайный гриб или комбуча. Присутствие их в рационе восполняют нехватку клетчатки, витаминов и минералов — подобные дефициты особенно ярко проявляются зимой. В кефире и его «собратьях» много белка, витаминов группы В, кальция, цинка и фосфора, а кислая капустка поставляет организму витамин С.

Как подметила нутрициолог, ферментированные продукты хороши не только своей пользой. Они также долго хранятся, а различные методы закваски делают их более питательными и вкусными. Такие заготовки помогают бороться с патогенами и держат в тонусе природную функцию детоксикации организма, полезные бактерии в свою очередь снижают нагрузку на печень. А еще, простым языком, укрепляют нервы.

«Многие микроорганизмы в кишечнике в качестве продуктов жизнедеятельности выделяют нейромедиаторы, которые регулируют процессы в головном мозге», — подчеркнула Иванова.

Людям, испытывающим проблемы со сном и живущим в стрессе, эксперт посоветовала почаще ставить на стол тарелку квашеных овощей или фруктов. Она будет актуальна и как профилактика простуд, после курса лечения антибиотиками и чересчур обильного застолья с алкоголем.

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