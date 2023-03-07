В России зафиксировали избыток бытовой техники: как это повлияет на цены?

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Рита Миронова
Рита Миронова 120

«Ъ»: На российском рынке образовался профицит бытовой техники

В России зафиксировали избыток бытовой техники: как это повлияет на цены?

Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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В прошлом году спрос на эти товары внезапно вырос, и магазины опасались прекращения поставок от китайских производителей из-за санкций.

В России зафиксировали профицит бытовой техники, сообщает «Коммерсант». Избыток на российском рынке вызван повышенным спросом в 2022 году. Тогда оптовики начали массово закупать холодильники, стиральные машины и другую технику на фоне опасений, что китайские производители откажутся от сотрудничества.

«Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать», — пишет издание.

Однако позже спрос на данные товары в стране упал, продажи сократились, а заказанные партии бытовой техники из-за проблем с логистикой доставили в Россию только сейчас.

По прогнозам, в этом году спрос может снизиться еще на 10-30%. Однако на цену эта ситуация не повлияет. Производители будут продавать запасы, которые есть на рынке, причем по той же цене.

«Цены сохранятся, пока дистрибуторы не распродадут весь сток. Они просто уменьшат объемы заказов на китайских фабриках», — сообщил гендиректор производителя бытовой техники Дмитрий Шашкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России увеличился спрос на ремонт бытовой техники.

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