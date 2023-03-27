Гоша из «Универа» решил накачать мышцы: «Кулаки у меня — как палкой бью»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 37

Актер Алексей Гаврилов решил накачать мышцы

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Звезда известного ситкома признался — он устал от образа худощавого ловеласа. Поэтому на время решил пропасть из российского кино. Но без дела он не сидит.

Исполнитель роли Гоши Рудковского в сериале «Универ» Алексей Гаврилов уже давно не снимается. Устал от привычного образа, увлекся предпринимательством, а теперь надумал изменить свое тело. В студии 5-tv.ru знаменитость рассказал автору и ведущей спецпроекта »ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, что мечтает накачать мышцы для новых ролей.

«Мне нужно в этом году позаниматься спортом, накачать мышцы. Мне захотелось пойти в зал», — заявил актер.

Он вспомнил, как в детстве благодаря папе стал заниматься боевыми искусствами. Его обучали профессиональные военные. У будущего артиста была хорошая физическая подготовка: накаченные бицепсы и пресс. Но при этом он все равно оставался худощавым и жилистым.

«И если ты там идешь, то идешь победить. А я был еще худощавый, все боялись еще со мной драться. Потому что кулаки у меня — как палкой какой-то бью», — добавил он.

Гаврилов признался, что героем его детства был актер Брюс Ли. Именно поэтому его всегда привлекало атлетическое телосложение. К чему он теперь и стремится.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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Гоша из «Универа» решил накачать мышцы: «Кулаки у меня — как палкой бью»

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