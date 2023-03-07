Пожар в здании на Петровке, 38 ликвидирован

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и справились с возгоранием. Никто не пострадал.

Фото, видео: МЧС РФ по городу Москва

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Пожар в здании по адресу Петровка, дом 38, строение 5 ликвидирован, сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что звонок с сообщением о пожаре поступил в экстренные службы в 18:13. Когда спасатели прибыли на место происшествия, было выяснено, что возгорание произошло в четырехэтажном здании, которое находится на реконструкции.

По предварительной информации происходило возгорание строительных материалов и отделки на площади 15 квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано около 19 часов вечера, полностью пожар потушили в 19:15.

До прибытия МЧС здание самостоятельно покинуло пять человек. Сведений о пострадавших не поступало.

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