Самолет МЧС России помог локализовать природные пожары в Сербии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Воздушное судно работало сразу в двух районах, где возникли очаги возгорания.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Епанчинцев; МЧС РФ; 5-tv.ru

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Самолет МЧС России помог локализовать природные пожары в Сербии

Экипаж самолета Ил-76 МЧС России помог Сербии в борьбе с масштабными природными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, опубликовав видео, сделанное во время авиационной работы.

«Сегодня экипаж провел авиационные работы по тушению природных пожаров в районе населенных пунктов Парачин и Бела-Паланка Сербии», — говорится в сообщении.

За время операции воздушное судно сбросило на очаги возгорания 126 тонн воды. Слаженная работа экипажа позволила локализовать пожары и предотвратить распространение огня на соседние территории.

Ранее 5-tv.ru писал о крупном природном пожаре под Анапой, где огонь охватил плавневую зону и угрожал расположенным рядом населенным пунктам. Возгорание распространялось сразу по нескольким очагам, а сильный ветер осложнял тушение.

Местные жители вместе со спасателями боролись с огнем и старались защитить свое имущество. Люди поливали дворы и хозяйственные постройки водой, чтобы не дать пламени перекинуться на частный сектор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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