Самый первый: SHAMAN покорил YouTube

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 171

Видеоклип певца SHAMAN оказался первым на вкладке «в тренде» YouTube

Самый первый: SHAMAN покорил YouTube

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист продолжает покорять сердца российской публики.

Видеоролики певца и композитора Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, продолжают раз за разом пересматривать в России и за рубежом. На этот раз его клипы и видео вошли в ТОП-3 трендов на YouTube.

На первом месте с 1,5 миллионами просмотров — клип на композицию «Самый русский хит», на втором — песня «Моя Россия» с 2,3 миллионами просмотров, а на третьем — трек «Моя Россия», который посмотрели более трех миллионов человек.

Более того, ролики артиста SHAMAN оказались на самом первом месте в ТОП-100 лучших видеоклипов YouTube.

Кстати, ролик музыканта на композицию «Моя Россия» только за сутки собрал более одного миллиона просмотров на YouTube 24 февраля. Видео было снято в городе Новомосковске Тульской области — это малая родина SHAMAN. В нем снялись родные певца — родители, бабушка и дедушка.

При этом, сделавшая популярным SHAMAN песня «Встанем» тоже продолжает набирать популярность среди западных слушателей. Например, в YouTube можно найти множество роликов с западными блогерами, которые приходят в восторг от патриотической композиции, даже не зная слов.

Интервью с SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе читайте и смотрите позднее на сайте 5-tv.ru.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Неслабый пол: почему женщины в России выбирают «неженские профессии»
21:14
Минобороны опубликовало видео возвращения военных РФ из украинского плена
21:00
«Белый снег»: Дана Борисова поделилась воспоминаниями о вечеринке с Зеленским
20:48
«Начало конца»: почему сдача Артемовска уничтожит киевский режим
20:37
Зуб за 70 тысяч: сестра Бузовой пожаловалась, что ее обсчитали в стоматологии
20:35
Самый первый: SHAMAN покорил YouTube

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
«Люди не тянут»: почему Зеленский разогнал верхушку СБУ
Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица