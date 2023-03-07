Самый первый: SHAMAN покорил YouTube

Артист продолжает покорять сердца российской публики.

Видеоролики певца и композитора Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, продолжают раз за разом пересматривать в России и за рубежом. На этот раз его клипы и видео вошли в ТОП-3 трендов на YouTube.

На первом месте с 1,5 миллионами просмотров — клип на композицию «Самый русский хит», на втором — песня «Моя Россия» с 2,3 миллионами просмотров, а на третьем — трек «Моя Россия», который посмотрели более трех миллионов человек.

Более того, ролики артиста SHAMAN оказались на самом первом месте в ТОП-100 лучших видеоклипов YouTube.

Кстати, ролик музыканта на композицию «Моя Россия» только за сутки собрал более одного миллиона просмотров на YouTube 24 февраля. Видео было снято в городе Новомосковске Тульской области — это малая родина SHAMAN. В нем снялись родные певца — родители, бабушка и дедушка.

При этом, сделавшая популярным SHAMAN песня «Встанем» тоже продолжает набирать популярность среди западных слушателей. Например, в YouTube можно найти множество роликов с западными блогерами, которые приходят в восторг от патриотической композиции, даже не зная слов.

Интервью с SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе читайте и смотрите позднее на сайте 5-tv.ru.