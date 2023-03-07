«Мы обязательно дождемся»: Юта поздравила с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Певица Юта поздравила с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО

«Мы обязательно дождемся»: Юта поздравила с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО

Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

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Звезда напомнила, что именно женская поддержка во все времена вдохновляла мужчин на подвиги.

Певица Юта (Анна Осипова) поздравила с наступающим Международным женским днем жен и матерей российских военных, которые ждут возвращения защитников Родины домой. Ролик опубликован в Telegram-канале «Звезда».

«Хочется поклониться мамам, которые ждут наших ребят, хочется поклониться женам, подругам, дочерям, потому что женская поддержка во все времена сподвигала мужчин на подвиги. Мужчина горы свернет, если знает, что его ждут… Мы обязательно дождемся. Победа будет за нами», — заявила Юта.

Певица с 2014 года ездит с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы поддержать местных жителей в борьбе с киевским режимом. По словам Юты, люди Донбасса очень рады, когда к ним приезжают российские исполнители. Сама же она после общения с жителями республик испытывает особенные эмоции.

В свою очередь бойцы группировки «Восток» в преддверии 8 Марта поздравили медсестер Восточного военного округа, которые оказывают помощь раненым вблизи фронтовой линии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Стас Михайлов поздравил своих поклонниц с 8 Марта, пожелав, чтобы мужчины дарили им цветы и подарки, читали стихи и пели песни не один раз в году, а каждый день.

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